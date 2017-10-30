Между Sport Life и "Строитель-П" подписан Меморандум о строительстве 3-х фитнес-клубов

21 октября состоялось празднование годовщины со дня открытия фитнес-клуба Sport Life, расположенного в ЖК «Панорама» г. Днепр. Этот год показал, что Sport Life является надежным партнером. Именно поэтому было принято решение о заключении Меморандума о строительстве фитнес-клубов. Совместно со ЧСМП «Строитель-П» в планах Sport Life реализовать еще 3 объекта, в которых расположатся фитнес-клубы и будут радовать всех горожан Днепра.

В ходе мероприятия для СМИ были проведены ознакомительные экскурсии и подъем на смотровую площадку для полного обзора территории комплекса.

Наличие фитнес-клуба в жилом комплексе является важной составляющей социальной инфраструктуры. И как заметил руководитель частного строительно-монтажного предприятия «Строитель-П» Виктор Попов на пресс-брифинге: «Мы строим не просто квартиры, а создаем социальную инфраструктуру для жильцов нашего комплекса. Для нас важно обеспечить комфорт, уют и безопасность. Поэтому инфраструктура жилого комплекса идеально продумана. Фитнес-клуб, детский развивающий центр, клиники, кофейни и трёхуровневый паркинг – все в удобной зоне доступности. При этом мы сохранили чудесные виды на наш город. Комплекс Панорама — это райский уголок в самом сердце Днепра!».

Во время подписания Меморандума стороны поделились своими совместными планами. «Cегодня исполняется ровно год, как в нашем жилом комплексе распахнулись двери фитнес-клуба. И этот год показал, что Sport Life является надежным партнером», – подчеркнул руководитель «Строитель-П». – Поэтому мы приняли решение о заключении Меморандума о строительстве еще 3-х фитнес-клубов, которые расположатся в наших новых объектах. Для нас честь - сотрудничать с крупнейшим в Украине фитнес-оператором Sport Life!»

Вице-президент по развитию сети фитнес-клубов Sport Life, Артем Мизь рассказал: «Главная цель Sport Life - сделать фитнес доступным каждому, а здоровый образ жизни - нормой повседневности украинцев. Мы рады, что у нас есть такой надежный партнер, как «Строитель-П». Я благодарен за то, что они построили такой чудесный современный комплекс ЖК «Панорама». Год назад в этом комплексе состоялось открытие современного фитнес-клуба Sport Life. И мы рады, что «Строитель-П» выбрал именно нас фитнес-оператором».

Артем Мизь также отметил плодотворное партнерство. «Годовщина, которую мы сегодня празднуем в очередной раз доказывает о плодотворном сотрудничестве между всеми сторонами. Сегодняшнее подписание Меморандума о стратегическом сотрудничестве, тому подтверждение. Совместно со «Строитель-П» мы планируем реализовать еще 3 объекта, в которых расположатся наши фитнес-клубы и будут радовать всех жителей Днепра», - поделился планами вице-президент по развитию сети Sport Life.