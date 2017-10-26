Алкоголизм и посещения психотерапевта: Брэд Питт назвал отношения с Анджелиной Джоли "12 годами ужаса"

В мае этого года 53-летний Брэд Питт откровенно рассказал журналистам о том, как пережил развод с 42-летней Анджелиной Джоли. Актер намекнул на то, что у них уже давно были проблемы в браке, из-за чего он стал злоупотреблять алкоголем.

Актер признался, что после расставания с женой начал посещать психотерапевта, чтобы разобраться в себе. На днях журналисты издания Star сообщили, что Питт теперь жалеет о совместной жизни с Джоли и якобы называет их отношения "12 годами ужаса".

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"Этот роман изначально был обречен из-за постоянных драм и злости. У них никогда не было ничего общего, кроме отличного секса", - заявил инсайдер.

Анонимный источник также сообщил, что инцидент на частном лайнере, который и привел к разводу, был логичным завершением отношений. "Джоли игнорировала мужа и обращала внимание только на детей. Они делали друг друга несчастными. Его брак с Энджи был ужасным", - рассказал аноним.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в сентябре 2016 года. Актриса подала на развод после того, как ее супруг поднял руку на их приемного сына Мэдокса, вступившегося за мать во время спора.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Джоли рассказала, что подтолкнуло ее к разводу с Питтом.