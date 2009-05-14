Курс доллара в обменниках Киева рекордно упал

Курс доллара в обменниках Киева накануне упал до рекордной за несколько последних месяцев отметки.

Американскую валюту покупали в среднем за 7,40, а продавали за 7,70.

Причиной стало укрепление накануне гривны на межбанке - 7,70 против вторничных 7 и почти 90 копеек. Банковские дилеры объясняют падение курса доллара интенсивной продажей валюты населением.

А на межбанке прогнозируют возможность дальнейшего укрепления гривны. На сегодня национальная валюта укрепилась почти на 5% по сравнению с обменным курсом в начале года.

ICTV