Курс доллара в обменниках Киева рекордно упал
08:55, 14 мая 2009Общество
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Граждане продают валюту
Курс доллара в обменниках Киева накануне упал до рекордной за несколько последних месяцев отметки.
Американскую валюту покупали в среднем за 7,40, а продавали за 7,70.
Причиной стало укрепление накануне гривны на межбанке - 7,70 против вторничных 7 и почти 90 копеек. Банковские дилеры объясняют падение курса доллара интенсивной продажей валюты населением.
А на межбанке прогнозируют возможность дальнейшего укрепления гривны. На сегодня национальная валюта укрепилась почти на 5% по сравнению с обменным курсом в начале года.
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