Таисию Повалий обстрелял террорист

Во время съемок нового клипа Таисии Повалий творческой группе под руководством Семена Горова пришлось поработать в условиях, максимально приближенных к боевым. Оказалось, что музыка, звучащая во время записи, раздражает не вполне трезвого жителя дома, и он из пневматического оружия расстрелял трансформаторную подстанцию, которая питала всю аппаратуру. Чтобы успокоить "террориста", пришлось вызывать милицию.

Клип на песню Олега Макаревича и Ольги Ткач "Переживу" снимался в одном из столичных мебельных салонов. Специально для съемок Таисия Повалий похудела на 15 килограммов.

Газета "Сегодня"