42 финские компании заинтересованы в ведении бизнеса в Украине

В ведении бизнеса в Украине заинтересованы 42 финские компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный вице-президент Finpro Юкка САЛО в ходе Финско-украинского бизнес-форума, организованного Европейской бизнес ассоциацией совместно с Finpro.

По его словам, 42 финские компании, которые участвуют в бизнес-форуме, заинтересованы в том, чтобы начать новый бизнес в Украине или развить существующий.

Лидер бизнес делегации, президент и исполнительный директор корпорации «Раутаруукки» Сакари ТАММИНЕН добавил, что участники делегации готовы не только к обсуждению импорта и экспорта, а и к подписанию контрактов, лицензионной деятельности, созданию совместных предприятий с украинскими компаниями.

Как отметил министр внешней торговли и развития Финляндии Пааво ВЯЮРЮНЕН, на украинском рынке работают около 80 финских компаний.

По его словам, вступление Украины в ВТО является одной из причин заинтересованности финских компаний в развитии бизнеса и повышения доверия к стране.

Среди проблем, с которыми сталкиваются финские компании в Украине, П.ВЯЮРЮНЕН назвал частое изменении и непрозрачность законодательства, элементы коррупции на всех этапах ведения бизнес операций.

При этом он отметил, что вопрос возвращения НДС компаниям должен решаться автоматически, его решением не должно заниматься правительство. Финские предприятия также «раздражает» процедура предоставления разрешения иностранным компаниям для работы в Украине.

По мнению П.ВЯЮРЮНЕНА, одной из возможностей для украинско-финского сотрудничества могла бы стать переработка отходов для топлива, чтобы развивать энергоэффективные технологии.

Он добавил, что применение чистых технологий – одна из активно развивающихся сфер деятельности в Финляндии, поскольку они способствуют сохранению окружающей среды.