На Житомирщине похоронили 17-летнюю девушку, которую до смерти избили за долг

Елена Жураховская умерла в больнице после жестокого избиения компанией молодых людей. Бесчувственную девушку нашла на улице случайная прохожая. Медики 6 дней боролись за ее жизнь, но оказались бессильны, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеРезонансное убийство на Житомирщине: в деле об избиении до смерти 17-летней девушки 5 подозреваемыхПолиция выяснила, что три девушки и двое парней начали избивать Елену на ее дворе при ее родителях, а продолжили на улице, где было много свидетелей. Однако ни родные, ни соседи не только не попытались остановить нападавших, но даже не вызвали полицию.

Трем девушкам и двум парням, которые избивали Елену и оставили ее на улице умирать, уже объявили о подозрении. Двоих, которые наносили больше всего ударов, взяли под стражу. Еще троим сейчас избирают меру пресечения. Обвинение просит для них домашнего ареста.

Сестра погибшей Виктория Жураховская: "Я была бы рада, чтобы вернули смертную казнь, потому что как такие люди могут жить? Они лишили жизни фактически ребенка. У нее были планы, мечты, но все оборвалось в один момент".