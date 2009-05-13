Литвин планирует визит в Польшу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН планирует посетить Польшу с визитом 26 июня.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Варшаве, В.ЛИТВИН намерен осуществить визит в Польшу по приглашению главы польского Сейма Бронислава КОМОРОВСКОГО и принять участие в торжествах по случаю 440-й годовщины Люблинской унии.

Кроме того, в соответствии с предварительным планом, Председатель ВР примет участие в 3-ем заседании межпарламентской украинско-польско-литовской комиссии.

В.ЛИТВИН в ходе визита будет находиться в Люблине.

В Посольстве не исключили, что Председатель ВР может также провести встречу с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ.