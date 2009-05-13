Литвин планирует визит в Польшу
20:25, 13 мая 2009Общество
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Сообщили из Варшавы
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН планирует посетить Польшу с визитом 26 июня.
Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Варшаве, В.ЛИТВИН намерен осуществить визит в Польшу по приглашению главы польского Сейма Бронислава КОМОРОВСКОГО и принять участие в торжествах по случаю 440-й годовщины Люблинской унии.
Кроме того, в соответствии с предварительным планом, Председатель ВР примет участие в 3-ем заседании межпарламентской украинско-польско-литовской комиссии.
В.ЛИТВИН в ходе визита будет находиться в Люблине.
В Посольстве не исключили, что Председатель ВР может также провести встречу с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ.
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