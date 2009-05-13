Матчук: нужен не новый закон, а несколько существенных поправок

Председатель Ривненской областной государственной администрации Виктор МАТЧУК сомневается, что проблемы игорных заведений будут урегулированы новым законом.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в облгосадминистрации В.МАТЧУК отметил, что уже подготовлены несколько законопроектов по этой проблеме, внесено свыше тысячи предложений, а это признак того, что «принятие нового закона – это будет растянутый процесс с непредвиденными результатами».

Поэтому, по словам В.МАТЧУКА, следовало бы не создавать новый закон, а внести несколько небольших, но существенных поправок в уже существующий закон. В частности, это касается норм, что игорные автоматы не должны размещаться на территории учебных и дошкольных заведений, в пристроенных к жилым домам помещениях, в магазинах, заведениях общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания; чтобы в этих игорных заведениях был отдельный вход, были предусмотрены все требования санитарной и противопожарной безопасности и тому подобное.

По словам В.МАТЧУКА, на выполнение распоряжения Кабмина с 13 мая в Ривненской области на один месяц приостановлена деятельность игорных заведений и в настоящее время проводится их тотальная проверка на предмет соблюдения соответствующего законодательства и лицензионных требований.

Вскоре через СМИ будут также обнародованы номера телефонов «горячей линии», на которые могут позвонить граждане с информацией о тех, кто нарушает месячный запрет на деятельность игорных заведений и законодательство в этой сфере.

Кроме того, будет подготовлен проект нового распоряжения председателя ОГА о внесении изменений в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по организации и содержанию тотализаторов, игорных заведений и представления их на согласование в Госкомпредпринимательства.

По мнению председателя ОГА, вопрос урегулирования деятельности такого бизнеса в Украине сейчас приобретает особую остроту, поскольку «нас подпирает Россия». Он объяснил, что с 1 июля в России вступит в силу новый закон, который жестко регламентирует игорный бизнес, поэтому он переместит капиталы в Украину, где будет расширять свою сеть.