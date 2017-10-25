Кличко: За два года в столице обновили более тысячи придомовых территорий

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил работников УК “Киевавтодор” с Днем автомобилиста и дорожника и вручил городские и государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

«Я рад поздравить весь ваш большой коллектив с профессиональным праздником – Днем автомобилиста и дорожника. К сожалению, много лет столичные дороги были в запущенном состоянии, деньги на их восстановление практически не выделялись, - сказал Кличко. - Все мы понимаем, что одна из визитных карточек современного европейского города - качественные дороги. И сегодня вы своим трудом делаете Киев европейской столицей», - сказал Кличко.

Читайте такжеС 2018 года государство передаст 120 тысяч километров местных дорог на баланс областей – Омелян

Мэр подчеркнул, что из почти 3,5 тыс. работников «Киевавтодора» более 100 специалистов работают в отрасли свыше 35 лет.

«Среди вас есть действительно уникальные специалисты, которые строили нашу столицу. Например, главный технолог корпорации, Заслуженный работник сферы услуг Украины Анатолий Дабижа, который работает почти 60 лет! 43 года работает в отрасли Зубок Александр Федорович, а также работницы ДЭУ Слончак Раиса Михайловна и Давидюк Галина Иосифовна. Я благодарю за вашу преданность профессии, преданность нашей столицы! Очень хорошо, что есть те, кто создавал традиции и может передать свой опыт», - подчеркнул Кличко.

Городской голова подчеркнул, что именно усилиями специалистов «Киевавтодора» в прошлом году отремонтировали 200 километров столичных дорог, а в этом году – еще 300 км дорог. За два года в столице обновили более тысячи придомовых территорий, большинство из которых не ремонтировались по 30-40 лет.

“Киевавтодор” постоянно развивается, совершенствует свою работу, подчеркнул Кличко. “Я часто бываю за границей, и каждый раз вижу разные ноу-хау, которые потом мы воплощаем в Киеве. Например, увидели в Европе повышенные пешеходные переходы – реализовали идею в Киеве. Сейчас в столице почти 60 таких переходов. То же касается и прицепов безопасности, которые я увидел в Германии. Сфотографировал для Густєлєва. Покупать такие прицепы – дорого, но автодоровцы подошли к вопросу творчески и начали изготавливать их собственными силами. А еще - изобретение специалистов "Киевавтодора", на который они получили патент - пешеходные переходы из красных и белых Камня для улиц с брусчаткой”, - сказал мэр.

Виталий Кличко также вручил работникам УК “Киевавтодор” почетные грамоты и благодарности Киевского городского головы, а девятерым дорожникам - участникам АТО – медали «Честь. Слава. Государство». Также руководителю “Киевавтодора” Александру Густєлєву Кличко передал благодарность КГГА для всего коллектива предприятия.

“Мы ценим вашу нелегкую работу! Со своей стороны стараемся всячески поддерживать отрасль – и финансированием, и новой техникой, и достойными зарплатами для работников» – отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, Киев назвали лидером среди украинских городов по темпам и объемам ремонта дорог. Власти города говорит, что столица продолжит реанимацию столичной дорожной инфраструктуры.