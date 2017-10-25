На Днепропетровщине из-за холода в классах школьники досрочно ушли на каникулы (видео)

Из-за холода в классах на каникулы досрочно ушли школьники на Днепропетровщине. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Решение приняла городская комиссия Новомосковска, чтобы не допустить нарушения санитарных норм и следовательно рост заболеваемости вирусными инфекциями. Отопление в школах до сих пор нет, при том, что воздуха на улице не превышает семи градусов днем и двух ночью.

Поэтому в классах слишком холодно для учебного процесса. Мерзнут ученики и в павлоградских школах.