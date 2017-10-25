Возле палаток под Радой остаются около 55 митингующих

По состоянию на утро среды, 25 октября, возле палаток, вставленных возле здания Верховной Рады Украины, находились около 55 митингующих. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

«По состоянию на 8:30 в палаточном городке на улице Грушевского от улицы Шелковичной до улицы Липской находится около 35 человек, которые стоят возле палаток. В городке, расположенном в парке и на Конституционной площади, возле палаток находится около 20 человек», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября под Верховной Радой началась акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента. Также активисты установили палаточный городок, в том числе и на проезжей части улицы Грушевского. Несколько раз происходили столкновения между полицейскими и митингующими.

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Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

23 октября в Департаменте коммуникации МВД сообщили, что во время столкновений возле Верховной Рады, где с 17 октября началась акция протеста, пострадали двое правоохранителей. Следователи объявили подозрение одному из участников столкновений.

24 октября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что 150-200 митингующих под ВР при финансовой поддержке из-за рубежа готовят силовой переворот в Украине. По данным прокуратуры, средства для финансирования акции возле здания ВР привозились в Украину на частных самолетах гражданами Грузии, которые перед этим посещали Западную Европу.