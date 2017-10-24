Луценко обозвал людей под Радой "гастролерами" и обвинил их в подготовке силового переворота на "потеху Кремлю"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что 150-200 митингующих под Верховной Радой при финансовой поддержке из-за рубежа готовят силовой переворот в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал во время заседания Совета регионального развития в Киеве.

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По словам генпрокурора, одним из крупнейших достижений Майдана является право на мирный протест, "более того - в стране есть основания для мирного протеста граждан". "У власти есть ошибки, а жизнь людей достаточно тяжелая", - убежден он.

"Тем не менее, право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который затеяла небольшая кучка людей - примерно 150-200 человек, которые, объявив себя единственными праведниками, требуют от государства делать только то, что они, при поддержке финансов из-за границы, в свое время я это докажу, они финансируются из-за рубежа, силовыми методами посредством приобретения автоматического нарезного оружия, подготовки специальных тайников с вооружением хотят навязать Украинскому государству. Ответственно заявляю: это у них не получится, no pasaran, они не пройдут», - отметил Луценко.

"Украинское государство будет руководствоваться Конституцией, законами, волей народа, а не кучки авантюристов, которые хотят совершить очередной переворот на потеху Кремлю", - заверил он.

Луценко подчеркнул, что участие в подготовке к перевороту принимают не тысячи людей, которые приезжают в Киев, а "горстка гастролеров".

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"Участие в этом запланированном перевороте принимают гастролеры без всякого гражданства, Михаил Саакашвили, который как председатель (Одесской) областной государственной администрации заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20 гражданам Грузии как ценным деятелям культуры. Теперь эти деятели "сеют вечное, мудрое, доброе" по всей территории страны... Именно они с нарезным оружием охраняют Саакашвили, находясь в лагере, и готовят этот силовой переворот. Это не пройдет. Ни украинские граждане, ни, тем более, заезжие гастролеры не смогут навязать волю Украинскому государству", - заявил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок. Позже произошли столкновения полиции и митингующих.

В субботу, 21 октября, участники акции провели так называемое вече, во время которого объявили ультиматум главе государства. Они требуют в течение 5 дней внести в парламент законопроекты об импичменте президенту и о Антикоррупционный суд.