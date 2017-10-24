Подозреваемый в растрате экс-начальник "Львовоблавтодора" переписал четыре квартиры на дочь

Львовский апелляционный суд частично снял арест с имущества экс-директора «Львовоблавтодора» Андрея Слипецкого. В сентябре ему объявили подозрение в растрате 2,8 млн грн бюджетных средств. После этого суд наложил арест на его имущество. Однако его часть уже не является собственностью Слипецкого, поэтому его адвокаты ходатайствовали о снятии ареста. Об этом сообщают Наші гроші.Львів.

Читайте такжеЧорновол хочет взять на поруки чиновника Минобороны, подозреваемого в растрате 149 миллионовКак говорится в сообщении со ссылкой на постановление апелляционного суда Львовской области, снят арест с четырех квартир, двух гаражей и одного автомобиля. Именно это имущество выбыло из собственности Андрея Слипецкого еще до объявления ему подозрения.

Четыре квартиры площадью от 81 до 123 кв. м и два гаража находятся в одном доме на улице Восточной в городе Самбор. Сначала эти объекты недвижимости были указаны в декларации за 2016 год Андрея Слипецкого как его собственность. Но уже 28 марта 2017 года он подарил их своей дочери Татьяне Слипецкой. Дарение произошло через девять дней после увольнения Слипецкого с должности руководителя «Львовоблавтодора».

Также Слипецкий успел продать внедорожник Ssang Yong 2009 года выпуска.

Арестованными остаются доля экс-чиновника в доме в Самборе, два автомобиля Mercedes-Benz (1995 и 1989 года выпуска), мотоцикл Кawasaki, автомобили ВАЗ (1991 года выпуска) и ЗиЛ и три земельных участка в Самборе.

Андрей Слипецкий возглавил «Львовоблавтодор» в январе 2016 года. А уже 17 марта 2017 его уволили с должности за неэффективную работу. Перед увольнением проверка выявила, что перерасход бюджета составляет более 8,2 млн грн.

1 сентября ему объявили подозрение в растрате 2,8 млн грн бюджетных средств. По данным полиции, Слипецкий дал задание внести ложные сведения в документацию, завысив объемы использования энергоносителей на такую сумму. Слипецкому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста и по ходатайству следователя было арестовано его имущество. Экс-чиновнику грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.