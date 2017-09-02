Экс-руководителя львовского облавтодора подозревают в растрате более 2,8 миллионов гривень

В Львове сообщено о подозрении в растрате свыше 2,8 млн грн бывшему руководителю облавтодора.

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, правоохранители установили, что один из бывших руководителей государственного предприятия "Львовский облавтодор", злоупотребляя своим служебным положением, дал незаконные устные указания руководителям подчиненных подразделений рассчитать и подделать официальные документы на изготовление асфальтобетона.

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Государственному предприятию было излишне перечислено из государственного бюджета более 2,8 мдн грн на оплату электроэнергии, природного газа и на выполнение работы согласно актам приемки выполненных строительных работ.

Работники областного управления защиты экономики сообщили бывшему чиновнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.