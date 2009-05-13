Ночью в Украине - заморозки

14 мая на территории Украины по прогнозам синоптиков переменная облачность. Без существенных осадков, лишь на севере Левобережья местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в западных, северных, местами центральных и восточных областях на поверхности почвы, а в западных областях кое-где и в воздухе заморозки 0-3°, в южных областях и в Крыму ночная температура 5-10° тепла; днем 13-18°, на юге и в Закарпатье до 21°; в Карпатах ночью заморозки 0-3°, температура днем около 10° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 13-18° тепла. По г. Киеву температура ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.

13 мая температура воды в Днепре возле Киева 16° тепла, уровень воды 463 см.