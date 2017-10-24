Легендарный оркестр военно-воздушных сил США сыграл концерт в Одессе (видео)

В Одессе сегодня прямо на улице играли музыканты легендарного оркестра США в Европе, который приехал в Украину с гастролями. Этих музыкантов называют музыкальными послами, они играют по всему миру и с момента создания оркестра дали уже более 20 тысяч концертов, говорится в сюжете ТСН.

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До своего выступления в Одессе этот оркестр на улицах еще никогда не играл. У одесситов перфоманс музыкантов вызвал настоящий фурор. Американцы отыграли сразу несколько композиций.

Как сообщал УНИАН, ранее пышнотелая британская поп-звезда провалилась под сцену во время выступления. озже исполнительница заявила, что она обязательно обсудит эту ситуацию со своими юристами, так как ни организаторы фестиваля, ни канал BBC, транслирующий ее падение, не пояснили случившегося и даже не извинились за прецедент.