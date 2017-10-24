Пышнотелая британская поп-звезда провалилась под сцену во время выступления (видео)

Британская телеведущая и певица Джемма Коллинз во время объявления победителей BBC Radio 1 Teen Awards оступилась и упала в люк, через который в этот момент на сцену поднимались участники шоу. Об этом сообщает издание The Sun.

"Я в шоке. Это чудо, что я осталась жива. Я могла умереть или остаться калекой", - комментирует пережитое ведущая.

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Позже исполнительница заявила, что она обязательно обсудит эту ситуацию со своими юристами, так как ни организаторы фестиваля, ни канал BBC, транслирующий ее падение, не пояснили случившегося и даже не извинились за прецедент.

Как сообщал УНИАН, задержанные ФСБ и МВД России подозреваемые в причастности к деятельности «Исламского государства» готовили взрыв на концерте Филиппа Киркорова.