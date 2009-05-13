Добыча Газпрома достигла 26-летнего минимума

В минувшие выходные суточная добыча "Газпрома" достигла минимума за последние несколько лет — 975,7 млн куб. м (на 10 мая). Если бы "Газпром" добывал так весь год, то поставил бы рекорд по самой низкой добыче с 1983 г. (с учетом всей РСФСР). Получилось бы 356 млрд куб. м, на 35% меньше прошлогоднего.

В первые дни мая уровень добычи "Газпрома" был в диапазоне 1033-1028 млн куб. м в сутки, 8-9 мая — 1006 млн куб. м. А средняя майская добыча в 2008 г. — 1628,4 млн. При этом год назад "Газпром" покупал туркменский газ (в среднем 131 млн куб. м в сутки), а после недавней аварии на транзитном газопроводе эти закупки временно прекратились.

"Газпром" работает, ориентируясь на рынок, объясняет представитель концерна; суточная добыча скорректирована вслед за снижением объема потребления газа.

У "Газпрома" в этом году две беды: снижается спрос в России и за рубежом, а потребители, если могут, предпочитают других поставщиков.

«Дело»