Двух прокуроров из Донецкой области будут судить за вымогательство взятки - САП

В Донецкой области перед судом за вымогательство неправомерной выгоды предстанут двое начальников отдела областной прокуратуры и адвокат.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2017 начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности прокуратуры Донецкой области при пособничестве начальника отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции указанной прокуратуры и местного адвоката получил неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. долларов за возвращение арестованного в уголовном производстве имущества.

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Первому из обвиняемых инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством) УК Украины. Начальнику отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции указанной прокуратуры и адвокату - совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством) УК Украины.

По выдвинутым обвинениям по ч. 3 ст. 368 УК Украины лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

«По результатам предварительного расследования детективами НАБУ уголовного производства по факту получения неправомерной выгоды работниками прокуратуры Донецкой области Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 октября направила обвинительный акт в Жовтневый районный суд Мариуполя для рассмотрения по существу», - добавили в пресс-службе ведомства.