Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, что изменилось в проблемных банках после длительных выходных и какие льготы есть у особо нуждающихся вкладчиков при получении процентных выплат по депозитам.

Укрпромбанк

В этом банке за время длительных выходных ничего не поменялось: вкладов не отдают. Проценты по депозитам платят по 1000 гривен в сутки, а пенсии — по 500 гривен. «Есть ли какие-либо привилегии для нуждающихся, нужно выяснять в отделении, — сообщили в колл-центре. — Мы такой информацией не владеем». В одном из отделений Укрпромбанка в Деснянском районе сообщили, что в принципе какой-то первоочередности в получении денег у особо нуждающихся нет.

«Надра»

В банке «Надра» сообщили, что те вкладчики, у которых срок депозитного договора закончился в мае, могут получить уже не как раньше — только проценты по депозиту в размере не более 100 гривен в день, — а сразу 50% от всей суммы процентов, которая набежала по вкладу. Правда, остаток суммы процентов будут выдавать по 100 гривен ежедневно.

«А вот пенсионеры, у которых срок действия договора по депозиту закончился в мае, смогут получить не только половину процентов, но и 20% самого вклада, — обрадовали в колл-центре банка и тут же огорчили: — Правда, только через два месяца».

Родовид Банк, «Киев», Трансбанк

В этих банках за майские праздники ничего не поменялось. В колл-центрах сообщили, что о каких-либо привилегиях для пенсионеров, участников войны или страдающих от серьезных заболеваний они не знают.

Одесса-Банк

В этом банке, как и прежде, денег не дают. Однако говорят, есть надежда, что после 20 мая будут изменения в этом вопросе. «Но какие именно и будут ли вообще, у нас нет информации», — уточнили сотрудники депозитного отдела.

Банк регионального развития (БРР), «Национальный кредит», «Причерноморье»

В этих финучреждениях с конца апреля никаких изменений не произошло. Но советуют особо нуждающимся (участникам ВОВ, инвалидам, очень больным людям) писать заявления с обязательными «дополнениями» в виде копии больничного листа, справки, выписки из истории болезни и другими доказательствами.

Правда, в банке БРР честно признаются, что таких заявлений у них сегодня — пруд пруди. Но никому пока еще по ним не заплатили.

Захидинкомбанк

А вот в этом банке изменения произошли. Но не в лучшую для клиентов сторону. «С сегодняшнего дня денег нет даже на выплаты процентов, — сообщили в колл-центре банка. — Когда появятся, неизвестно. Звоните».