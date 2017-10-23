Протесты под Радой: одному из участников столкновений объявили подозрение

Следователи Национальной полиции Украины объявили подозрение одному из участников столкновений, проходивших с начала проведения акции возле Верховной Рады Украины. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире канала «112 Украина».

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«Они (уголовные производства - УНИАН) плавно расследуются. Одному из правонарушителей уже объявлено подозрение. Сегодня мы обращаемся в суд по поводу рассмотрения меры пресечения. Что касается других участников беспорядков - также без задержек быстрыми темпами материалы будут собраны и направлены соответственно», - сообщил он.

В то же время Князев не уточнил, кому именно полиция объявила подозрение и в каком эпизоде фигурирует подозреваемый. Как сообщал УНИАН, возле Верховной Рады 17 октября началась акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Активисты разбили там палаточный городок. Позже произошли столкновения между полицией и митингующими.

В субботу, 21 октября, участники акции провели так называемое вече, во время которого объявили ультиматум главе государства. Они требуют в течение 5 дней внести в парламент законопроекты об импичменте президенту и об Антикоррупционном суде.