Состоится презентация 2-го издания ”Рівне/Ровно” и автограф-сессия Александра Ирванца

В пятницу, 10 ноября в рамках Девятой киевской книжной ярмарки "МЭДВИН: Книжный мир – 2006" Александр Ирванец презентует свой роман “Рівне/Ровно”, который вышел вторым изданием в издательстве “Факт”. (Роман также вышел в Польше, в данный момент готовится сербский и белорусский переводы). Состоится также автограф-сессия. Начало в 17:00. Экспоцентр "Спортивный" НУФВСУ (ул. Физкультуры, 1, ст.м. Республиканский стадион).