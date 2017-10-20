"Не знаю, кто агрессор": Козловский отличился скандальным заявлением о войне на Донбассе

Сегодня совершенно неясно, кто является агрессором и кто виноват в войне на Донбассе. Об этом в интервью порталу Styler заявил украинский певец Виталий Козловский.

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«В стране (России), о которой вы сейчас говорите, называя агрессором, у меня живет много хороших друзей. И многие приезжают даже на мои концерты сюда. Втихаря приезжают, и поддерживают, и радуются. А таких людей очень много. Толерантных, нормальных. Понимающих, думающих людей. А мы сейчас говорим не о стране-агрессоре, а об агрессорах, которые стоят у истоков этой страны. Это две большие разницы», - заявил артист.

На уточняющий вопрос журналиста, кто же является этими «агрессорами», Козловский не смог ответить.

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«А я уже не понимаю, кто прав и кто виноват. Я не знаю, кого можно назвать агрессором. Наверно тех, кто между собой делит все эти деньги за счет войны. Потому что война – это деньги. Для кого-то это выгодно. Мне кажется, всегда можно найти какой-то компромисс и решение», - добавил он.

Как сообщалось, 7 октября во Львове активисты сорвали концерт Сергея Бабкина. После инцидента музыкант заявил журналистам, что не собирается признавать Россию страной-агрессором.