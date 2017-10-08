Бабкин прокомментировал свои гастроли в России и оккупированном Крыму

7 октября во Львове активисты сорвали концерт Сергея Бабкина, которого обвиняют в гастролях в России, дошло даже до столкновений. Организаторы концерта заявили, что всем, кто приобрел билеты на концерт, обещают вернуть деньги уже в понедельник, 9 октября.

После событий во Львове музыкант на своей странице в Facebook ответил на обвинениях в згастролях по России и оккупированному Крыму.

"Гастроли в России: во-первых, я считаю, что 10 000 человек, которые хором поют песни на украинском языке в самом центре Москвы – это победа Украины", – подчеркнул он.

Бабкин добавил, что он не выступает в России для политиков и элиты, исключительно – для людей, которые еще и после концертов "просят прощения за действия своей власти".

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"Мы считаем невероятно важным во время засилья пропаганды поддерживать этих людей и показывать им настоящую Украину, а не ту, которую им подают в их телевизорах", – подчеркнул певец.

По словам исполнителя, он не ездит в Россию ради денег, кроме того – часть заработанного всегда передавал на благотворительность (в частности, в детские дома и в зону АТО), предпочитая в этом оставаться анонимным. Также заработанные в России деньги музыкант инвестирует в развитие украинского искусства: записи альбомов, съемки клипов, продакшн и прочее.

"Выступление в Крыму: Да, мы действительно выступали в Крыму в 2014-том году, но выступали в украинском Крыму, заехав в него с материковой части Украины и продолжаем считать: "Крым – Украина". На нашем концерте люди поднимали украинские флаги, а в качестве автографов мы писали людям "Слава Украине", – добавил Сергей Бабкин.