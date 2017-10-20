Поклонская прокомментировала информацию о наличии у нее украинского гражданства

Перешедшая на сторону оккупантов в Крыму так называемая «депутат Госдумы» от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что у нее есть только гражданство России.

По ее словам, из украинского гражданства она якобы вышла еще в 2014 году по указу сбежавшего из страны президента Виктора Януковича, передает «РИА Новости».

"Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Фёдорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым… Поклонская и другие сотрудники прокуратуры Республики Крым приобрели гражданство РФ", – заявила Поклонская журналистам.

Читайте такжеПоклонской предложили выдвинуться в президенты России

"Иного не имею, так что пусть они не беспокоятся и не переживают", – заявила она.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на ответ Администрации президента (АП) на запрос народного депутата Сергея Лещенко сообщила о том, что Наталья Поклонская до сих пор остается гражданкой Украины.