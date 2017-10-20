"Навстречу неизвестному": как украинскую красавицу отправляли на "Мисс мира" в Китай (видео)

Киевлянка Полина Ткач, которая победила в конкурсе красоты "Мисс Украина-2017", отправилась в Китай на конкурс "Мисс мира".

Об этом свидетельствует снимок в ее Instagram-аккаунте. "С Украиной в сердце. Пишу пост с самолета, мое эмоциональное состояние идентичен тому, когда я стояла на сцене 6 сентября! Я очень благодарна людям, которые мне помогли при подготовке. Очень благодарна своей семье, друзьям и комитета!

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За этот месяц было выполнено много работы, с которой сама я бы не справилась! Сейчас лечу навстречу неизвестному! Встречай, Санья", - написала украинка.

В аэропорту "Борисполь" Полину провожали родители. Простые пассажиры, тоже не обошли 18-летнюю красавицу вниманием: фотографировались с ней и желали победы. С собой на китайский остров Хайнань Полина везет десятки платьев от украинских дизайнеров, в том числе и в национальном стиле. ТСН Полина рассказала, что больше всего волнуется за первый в жизни длительный перелет и уровень английского.