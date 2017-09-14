"Мисс Украина-2017": участница за месяц похудела на 17 килограммов, овладела дефиле и поступила в КПИ (видео)

Сама себя она называет "мисс ботаник". Попыталась совместить подготовку к конкурсу красоты с подготовкой к экзаменам по математике. И ей это удалось.

Когда Лизу Татарин впервые увидели организаторы конкурса красоты, она была далека от стандарта - 90-60-90, поэтому ей сразу посоветовали прийти на следующий год.

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Но Лиза вернулась уже через месяц, совершенно другой. Никто не догадывался, что отличница и победительница олимпиад по физике и математике, во время подготовки к ВНО, ест только овощи и учится ходить на каблуках.

Лиза хочет стать политиком и занятся реформой образования.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, титул "Мисс Украина-2017" завоевала 18-летняя киевлянка Полина Ткач.