Украинку подозревают в вооруженном нападении на немецкую школу

16-летнюю украинку по имени Татьяна разыскивает немецкая полиция. Девушку подозревают в нападении на школу Альберта Эйнштейна на окраине Бонна. Об этом сообщает таблоид Bild. По словам свидетелей, девушка в маске ворвалась в помещение с несколькими ножами в руках. Она ранила в руку одну ученицу, потом ей удалось убежать.

Раненую доставили в госпиталь, остальных учеников - эвакуировали. В женском туалете нашли рюкзак с бутылками с зажигательной смесью. Сейчас школа окружена полицией. Украинский МИД выясняет подробности инцидента.

5 канал