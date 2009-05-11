Украинку подозревают в вооруженном нападении на немецкую школу
17:33, 11 мая 2009Общество
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МИД выясняет подробности
16-летнюю украинку по имени Татьяна разыскивает немецкая полиция. Девушку подозревают в нападении на школу Альберта Эйнштейна на окраине Бонна. Об этом сообщает таблоид Bild. По словам свидетелей, девушка в маске ворвалась в помещение с несколькими ножами в руках. Она ранила в руку одну ученицу, потом ей удалось убежать.
Раненую доставили в госпиталь, остальных учеников - эвакуировали. В женском туалете нашли рюкзак с бутылками с зажигательной смесью. Сейчас школа окружена полицией. Украинский МИД выясняет подробности инцидента.
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