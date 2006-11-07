Кабмину Януковича надо 1,5 года, чтобы разобраться с наследием предшественников

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает, что предыдущие правительства Украинского государства оставили в наследие Кабинету министров Виктора ЯНУКОВИЧА многочисленные ошибки и просчеты, на исправление которых понадобится около полутора лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня в Симферополе во время совещания с активом Автономной Республики Крым.

"Непростое получили мы наследие, и непростой нас ждет 2007 год. Я его не зря называю переходным - годом стабилизации, - сказал первый вице-премьер-министр Украины. - После полутора лет такого управления, к сожалению, примерно полтора года надо угрохать на то, чтобы навести элементарный порядок в стране". При этом Н.АЗАРОВ заявил, что допущенные предыдущими правительствами просчеты, ошибки и "тот неправильный стратегический курс, который был избран страной", исправить крайне сложно. "Непросто восстановить уровень доверия с Россией, очень непросто. Для меня, например, принципиальным вопросом является стабильность цены на газ и не только на 2007 год. И я это подчеркиваю", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что "предыдущие деятели", заявлявшие об увольнении 20 тысяч людей, довели Украину до разбалансированности управления на всех уровнях власти. "Когда абсолютно случайные люди пришли управлять районами, областями, городами, министерствами, ведомствами, власть оказалась разбалансированной, она лишилась самого главного - достоверной информации, что происходит", - сказал первый вице-премьер-министр Украины.

Кроме того, он отметил, что те силы, которые проводили неверную экономическую политику в 2005-2006 годах, сегодня мешают правительству В.ЯНУКОВИЧА "наводить порядок в стране".