Львов присоединился к всеукраинской акции в поддержку политреформы (фоторепортаж)

Во Львове под стенами областной госадминистрации состоялся флешмоб в рамках всеукраинской акции в поддержку крупной политической реформы, передает ZIK. Во городе устроили флешмоб с зонтиками, чтобы «защититься от коррупционной непогоды». Цель акции – давление на Верховную Раду с требованием принять необходимые законопроекты. В частности, были озвучены три основных требования: создание антикоррупционных судов; ограничения депутатской неприкосновенности; принятие нового избирательного закона.

Читайте такжеБеспрецендентные меры безопасности: Раду, АП и Кабмин оцепили наряды полиции и Нацгвардии, центр Киева стоит в пробкахИнициировали это мероприятие общественные организации. В то же время они приглашали присоединиться все политические силы, которые имеют политическую волю поддержать эти изменения в парламенте. По словам организаторов, ко львовской акции присоединились несколько местных ячеек партий, большее же внимания политические силы уделяют митингу в Киеве.

Во время акции во Львове, кроме представителей политических партий выступили также правозащитники и общественные активисты.

«Наконец-то здесь собрались люди, которые имеют ценности. У нас есть все основания для объединения и перехода от дискуссии «сам дурак» до политического диалога о будущем Украины. Я хочу призвать к объединению новой политической генерации», – заявил в своем выступлении член Комитета предпринимателей Львовщины Ярослав Рущишин.

«Мы должны осознавать, что мы и дальше живем в старой советской системе. 25 лет мы видим те же лица.Новый избирательный закон необходим для смены политических элит», – отметил в свою очередь председатель политсовета Украинской галицкой партии Богдан Панкевич.