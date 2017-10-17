Парубий: Самой оптимальной системой выборов является система по открытым спискам

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что самой оптимальной системой выборов является система по открытым спискам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

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Парубий отметил, что он является автором Избирательного кодекса, который предусматривает избирательную систему с открытыми списками.

«Моя позиция всегда по этому поводу была четкая и однозначная: наиболее оптимальная система выборов - это система выборов по открытым спискам. И я всегда принципиально и последовательно эту позицию выдерживал», - подчеркнул спикер.