Назван лучший жилой комплекс Украины

13 октября состоялась V Всеукраинская строительная премия IBuild, основанная Конфедерацией строителей Украины при поддержке Минрегиона и Госархстройинспекции. Организаторы ежегодно определяют лидеров рынка с помощью двухуровневого голосования и награждают прогрессивные компании за вклад в развитие строительной отрасли.

По результатам независимого оценивания в номинации «Жилой комплекс года» победил самый большой кондоминиум Европы – жилой комплекс «Чайка», построенный девелоперской компанией «ОМОКС».

«Это десятая профессиональная награда, которую получил кондоминиум «Чайка», и вторая премия iBuild. В 2017 году мы подтвердили высокий уровень жилищного комплекса, – отметил управляющий владелец компании «ОМОКС» Алексей Кулагин. – Сейчас очень сложное время для застройщиков. Однако мы продолжаем системный подход, поддерживаем высокие стандарты работы и самое главное – реализуем, а не замораживаем строительные проекты. Наша команда любит свое дело и работает с удовольствием. Люди чувствуют это. Уже 16000 жителей выбрали жилой комплекс «Чайка» своим домом. Счастье и комфорт жизни людей – это самая большая награда для команды «ОМОКС».

Жилой комплекс «Чайка» строится в пригороде Киева в 4 километрах от метро Житомирская в санаторной зоне. Кондоминиум создан по примеру комфортных европейских городков: 4-х и 16-ти этажные дома с панорамными окнами и большими лоджиями, широкие дорожки для прогулок, выложенные плиткой, круглосуточная охрана. 39 гектаров территории озеленены ландшафтными композициями и альпийскими горками. На территории «Чайки» работают две школы и два садика, медицинский центр, четыре магазина, два фитнес-центра, поле для мини футбола, крытый теннисный корт, баскетбольная площадка, ресторан и кафе. Есть прямое автобусное сообщение со столицей. Сейчас 30 домов полностью заселены, еще четыре строятся.