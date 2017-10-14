В Киеве завершился марш славы УПА

В Киеве завершилось шествие «Марш славы героям», приуроченное к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии и Дню защитника Украины.

Читайте такжеУчастники марша славы УПА с факелами и файерами идут по Майдану (фото)Как передает корреспондент УНИАН, участники акции прошли по маршруту от красного корпуса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по улице Владимирской, бульвару Шевченко, улице Крещатик и улице Сагайдачного.

По ходу шествия, которое протянулось от Майдана Незалежности до Бессарабской площади, участники зажигали файеры, факелы и несли символику партий «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор», других общественных националистических организаций, а также желто-голубые и красно-черные флаги.

Также участники марша выкрикивали лозунги, в частности, «Бандера, Шухевич - наши герои», «Слава Украине!», «Героям Слава!», «Петю геть», «Свободу политзаключенным», «Пам’ятай чужинець – тут господар українець».

После завершения шествия часть участников осталась на Контрактовой площади возле памятника Пилипу Орлику, где проходит концерт группы «Кому вниз».