Порошенко наградил участников национально-освободительного движения

Президент Петр Порошенко наградил граждан, сделавших весомый личный вклад в становление Украинского независимого государства. Об этом говорится в Указе главы государства «О награждении государственными наградами Украины» №321/2017.

Читайте такжеПорошенко вручил государственные награды военнослужащим, воевавшим на ДонбассеОтмечается, что за активное участие в национально-освободительном движении, патриотическое воспитание молодежи орденом "За заслуги" II степени награжден участник национально-освободительного движения Михаил Стус, орденом "За заслуги" III степени - еще двое участников национально-освободительного движения Иван Джоджик и Василий Ефимчук.

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награжден председатель общественной организации «Братство УПА Буковины» Святослав Мельничук, а орденом княгини Ольги III степени - член Луцкой городской организации Братства ветеранов ОУН-УПА Анастасия Грабовская.