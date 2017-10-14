В Киеве начался Марш славы УПА (прямая трансляция)

Участники марша собрались возле памятника Тарасу Шевченко. В 16.00 началось праздничное вече, после которого в 16.45 состоится брифинг руководства националистических сил-организаторов мероприятия.

Читайте такжеОколо 100 тысяч бойцов действовали в рядах УПА, 75-я годовщина создания которой отмечается сегодня в Украине

Из парка Шевченко колонна участников начнет движение по бульвару Шевченко, через Крещатик, Майдан Незалежности, Владимирский спуск к Контрактовой площади. На сайте «Свободы» указано, что после марша состоится праздничный концерт с участием группы «Кому Вниз».

Как сообщал УНИАН, 11 октября в Департаменте общественных коммуникаций КГГА проинформировали, что, согласно заявке, в Марше славы УПА примут участие 20 тыс. лиц. Организаторы прогнозируют, что на марш могут прийти около 30 тысяч человек. Сейчас, по данным СМИ, в акции принимают участие около 2 тысяч человек.