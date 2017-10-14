Порошенко на полигоне под Житомиром ознакомился с демонстративными тактическими учениями военных (фоторепортаж)

Президент Петр Порошенко ознакомился с ходом практического выполнения этапа боевого слаживания подразделений Вооруженных Сил Украины на одном из полигонов Житомирской области.

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко, военные, руководство государства, Житомира и области посмотрели на полигоне под Житомиром демонстративные тактические учения с боевой стрельбой.

В учениях были задействованы подразделения Высокомобильных десантных войск, морской пехоты и Воздушных сил, механизированные подразделения.

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Были использованы беспилотные летательные аппараты, артиллерия, зенитно-ракетные комплексы истребители Су-27, и тому подобное.

Общаясь с военными, Порошенко отметил боевое мастерство, выучку, обучение воинов ВС Украины.

«Это - уже одна из сильнейших армий на континенте. Хорошо обученная, вооруженная, имеет уникальный боевой опыт. И демонстрирует, что нам есть чем защищать украинскую землю и каким образом добиться освобождения каждого клочка нашей земли», — сказал в частности он.