"Опасность видно не сразу": Джамала снялась в социальном ролике ООН против современного рабства (видео)
Только в этом году Международное агентство ООН по миграции обнаружила более шестисот украинцев, которые стали жертвами злоумышленников.
Украинская певица Джамала снялась в ролике, посвященном борьбе с торговлей людьми. Фрагмент видео победительница Евровидения-2016 показала на своей странице в Инстаграм.
Ролик призывает всех нас быть неравнодушными к собственным судьбам и судьбам наших родных и близких. В эфире по всей стране он появится уже через несколько дней. "Опасность видно не сразу", - говорится в описании видео.
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Только в этом году Международное агентство ООН по миграции обнаружила более шестисот украинцев, которые стали жертвами злоумышленников.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее стало известно, что Джамала стала послом доброй воли ООН.