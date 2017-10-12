Джамала стала Послом доброй воли МОМ

Победительница Евровидения-2016 украинская певица Джамала стала Послом доброй воли Международной организации по миграции (МОМ). Певица подключится к глобальной борьбе с торговлей людьми, сообщает Центр новостей ООН.

В МОМ напомнили о том, что торговля людьми и современные формы рабства являются глобальными преступлениями и касаются всех стран мира.

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Джамала примет участие в информационной кампании, посвященной борьбе с современными формами рабства. Она снимется в специальном видеоролике, посвященном этой проблеме.

Клип появится в эфире украинских телеканалов 18 октября - в Европейский день борьбы с торговлей людьми.

Отмечается, что ежегодно в результате торговли, насильственной вербовки или применения иных методов принуждения миллионы людей попадают в сети трудовой эксплуатации, из которых не могут выбраться. Сотни тысяч людей работают на износ в мастерских с потогонной системой, на полях, в шахтах или используются в качестве бесправной домашней прислуги.

Согласно оценкам Международной организации труда, число жертв принудительного труда сегодня составляет почти 21 миллион человек.