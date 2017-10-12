У Климкина расценили уход лидера Scooter из немецкого телешоу как "перемогу" за крымский вояж

Вокалист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер вылетел из состава жюри немецкого телешоу после протеста украинского дипломата из-за посещения музыкантом оккупированного Россией Крыма. Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Празднуем эстрадно-дипломатическую победу в ФРГ! После нашего протеста крымский вояжер H.P.Baxxter из "Скутера" вылетел из жюри #DSDS!" - написал он.

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Формальная смена в составе жюри популярного в ФРГ телешоу "Германия ищет суперзвезду" (немецкий аналог шоу "Украина имеет талант"), которая была объявлена ​​вечером в среду, 11 октября, получила политический привкус, пишет DW.

Впрочем, обновления в составе жюри этого телешоу в данном случае, очевидно, не связано с политикой. Замена состав жюри перед началом очередного сезона является обычным явлением. Из четырех членов жюри, которые участвовали в предыдущем, 14-м сезоне шоу, заменены все, кроме продюсера программы и постоянного члена жюри, известного немецкого певца Дитера Болена (Dieter Bohlen).

Напомним, в августе этого года посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал организаторов немецкого шоу "Германия ищет суперзвезду" исключить из состава жюри солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера за его незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. Однако продюсеры шоу отказались комментировать эти призывы.

Напомним, посол Украины Андрей Мельник встречался с менеджером группы в Гамбурге, чтобы отговорить Scooter от выступления в аннексированном Крыму. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин ранее заявлял, что музыкантам группы грозит до 8 лет заключения в случае приезда в Крым в обход украинского законодательства.

Планы группы посетить оккупированный Крым раскритиковала депутат Европарламента Ребекка Хармс. Несмотря на предостережения, группа Scooter все-таки прибыла в Крым.