Житомир начал работу с системой ProZorro.Продажи. Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета. Как зазанчається в сообщении, мэр Житомира Сергей Сухомлин подписал Декларацию о сотрудничестве Житомирского городского совета с системой ProZorro.Продажи.

"Отныне продажа и аренда коммунального имущества будут проходить прозрачно и эффективно",- сообщают в горсовете.

Читайте такжеВ Житомире пройдет выставка работ заслуженного художника Украины Бориса Портного

Первые лоты появятся в электронной системе уже в ближайшее время.

«Деятельность городской власти должна быть открытой и прозрачной. Благодаря системе ProZorro.Продажи община и представители бизнеса могут в реальном времени контролировать ход продажи государственного имущества. Мы уверены, что в таких вопросах надо применять новейшие прозрачные подходы, чтобы получать настоящие рыночные цены», - отметил Сухомлин.

Кроме городов и областей за год к проекту присоединились государственные предприятия и коммунальные компании, которые активно продают имущество на ProZorro.Продажи.

«Фактически, мы разработали и запустили прозрачный механизм, который помогает продавать коммунальное имущество выгодно, быстро и прозрачно, а деньги от таких сделок идут в бюджеты общин. Мы уже продали имущества более чем на 3 миллиарда гривен и являемся системой продажи государственных активов №1», - отметил руководитель проекта Алексей Соболев.

Читайте такжеВ Житомире ко Дню защитника Украины пройдут соревнования военно-патриотических клубов

Он также подчеркнул, что для местных органов власти коммунальных предприятий ProZorro.Продажи является лучшим инструментом продажи имущества.

Напомним, проект ProZorro.Продажи реализуется при финансовой поддержки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – первого в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций с капиталом $150 млн, основанного при финансировании правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID) и общественной организации Transparency International Украина – украинского отделения всемирно известной антикоррупционной организации Transparency International, основанной в 1993 году в Берлине бывшим директором Всемирного банка Питером Айґеном.