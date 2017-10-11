Компания STVOL организовала на Международной выставке "Оружие и безопасность" автограф-сессию создателя мультитула Тима Лезермана

Крупнейший украинский импортер гражданского, охотничьего и спортивного оружия - компания STVOL организовала автограф-сессию создателя мультитула и основателя компании-производителя ножей Letherman Тима Лезермана в рамках 14-й Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность", которая проходит с 10 по 13 октября в Киеве. Как сообщается в пресс-релизе компании, автограф-сессия – подарок участникам выставки – проводится у стенда компании STVOL.

"Автограф можно будет сделать на клинке или рукояти вашего ножа или мультитула с помощью лазера на выставке 11 октября или в нашем киевском магазине 12 октября. Также среди посетителей выставки пройдет розыгрыш 20 мультитулов Letherman", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора компании STVOL Андрея Трасоруба.

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На выставочном стенде компании в этом году представлены несколько сотен образцов нарезного и гладкоствольного охотничьего и спортивного оружия производства Beretta, Benelli, Colt, Mossberg, Ruger, Daniel Defense, Steyr, а также оружейных аксессуаров и боеприпасов.

По словам Андрей Трасоруба, компания принимает участие в выставке "Оружие и безопасность" каждый год. Но в этот раз для участия в выставке был разработан специальный стенд, который позволил разместить несколько сотен единиц оружия таким образом, чтобы каждое из них было доступно посетителям для личного ознакомления.

Компания STVOL была основана в 1994 году. В настоящее время в ее состав входит 5 магазинов в Одессе, Николаеве и Киеве, а также развитая сеть дилеров по всей стране, собственный сервисный центр по ремонту и обслуживанию оружия, специализированный склад. В компании работает более 100 сотрудников, в т.ч. признанные эксперты в различных видах стрельбы, профессиональные инструкторы, технические специалисты, получившие подготовку у ведущих производителей уровня Beretta и Benelli.

Выставка "Оружие и безопасность" проходит в Международном выставочном центре. В рамках военной части выставки будут представлены такие сегменты как вооружение и средства индивидуальной экипировки солдата на поле боя; техника и вооружение Сухопутных войск; вооружение и экипировка правоохранительных органов; средства обеспечения пограничного контроля; военная авиация. Гражданская часть экспозиции представлена ассортиментом охотничьего, спортивного, исторического и холодного оружия, товаров тактического назначения, для охоты и активного отдыха.