Ливийские военные расстреляли танкер из Крыма, судно нелегально перевозило нефтепродукты (видео)
11:08, 11 октября 2017Общество
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Из-за многочисленных пробоин дизтопливо вытекало в Средиземное море, танкер начал тонуть.
Военные прибегли к обстрелу / скриншот
В пятницу корабль, как говорят ливийцы, вышел под флагом Коморских островов из нефтяного терминала вблизи столицы Ливии Триполи.
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Когда же береговая охрана приказала остановиться, чтобы осмотреть судно, экипаж на связь не вышел. Военные прибегли к обстрелу. Из-за многочисленных пробоин дизтопливо вытекало в Средиземное море, танкер начал тонуть.
Судьба экипажа, как и гражданство моряков - неизвестно.
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