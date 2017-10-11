Ливийские военные расстреляли танкер из Крыма, судно нелегально перевозило нефтепродукты (видео)

В пятницу корабль, как говорят ливийцы, вышел под флагом Коморских островов из нефтяного терминала вблизи столицы Ливии Триполи.

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Когда же береговая охрана приказала остановиться, чтобы осмотреть судно, экипаж на связь не вышел. Военные прибегли к обстрелу. Из-за многочисленных пробоин дизтопливо вытекало в Средиземное море, танкер начал тонуть.

Судьба экипажа, как и гражданство моряков - неизвестно.