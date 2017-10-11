Нацсовет проводит конкурс на получение частот, победителем которого "сделают" телеканал "Рада" - нардеп

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 19 октября намерен подвести итоги конкурса на получение лицензии вещания многоканальной сети МХ-5. Однако, уже известно, что победителем станет парламентский телеканал "Рада", пишет народный депутат Сергей Лещенко.

По его словам, четыре других частных телеканала, которые заплатили по 130 тысяч гривень в виде конкурсного залога, "просто оставили в дураках". "Они потеряют свои деньги, поскольку никаких шансов у них нет – ибо на политическом уровне определен победитель. Указание выписать лицензию каналу "Рада" уже дано Нацсовету", - написал нардеп.

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Лещенко убежден, что таким образом создается "карманный" канал с общеукраинским покрытием.

Лещенко добавляет, что данное решение является абсурдным, поскольку телеканал "Рада" уже сейчас присутствует во всех кабельных сетях страны как обязательный канал. И в случае несоблюдения подобного требования - именно "это должно быть предметом деятельности Нацсовета, а не формирование еще одного карманного вещателя".

По его словам, выдача каналу "Рада" новой лицензии противоречит объявленому в стране курсу на разгосударствление масс-медиа.

Лещенко также отмечает, что из государственного бюджета придется потратить как минимум 1,3 млн гривень лицензионного сбора, а также плату за оказание услуг по распространению телевизионной программы компанией "Зеонбуд". При этом, смета парламента на 2017 год еще не утверждена. В таком случае, уже заплаченные 130 тыс. гривень являются незаконными.