Харьковский оперный театр разрисуют граффити

В Харьков съедутся более пяти граффити-команд на фестиваль стрит-арта "Kharkiv smART Fest", который пройдет на летней площадке за Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. Лысенко (ул. Сумская, 25) с 13 по 20 октября в рамках проведения "Дней Дании-2017". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Украинские художники собираются разрисовать фасад театра оперы и балета.

"Стену распишут признанные граффити-художники Украины. Фасад театра зрительно будет разделен на несколько частей-полотен, на которых каждый художник сможет самовыразиться. В итоге получится целая выставка картин, объединенных общей цветовой гаммой. Верх полотна будут украшать виды Дании, а низ - граффити в свободном стиле", - рассказала организатор фестиваля, директор творческой группы "Kailas-V" Яны Волк.

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Открытие фестиваля состоится 13 октября, начало - в 14:00.