В Киеве к юбилею Нины Матвиенко открыли ее именную звезду (фоторепортаж)

В Киеве 10 октября 2017 года, в день юбилея певицы, народной артистки Украины Нины Матвиенко, на "Площади Звезд" открыли ее именную звезду. Поздравить певицу пришли ее дочь Тоня Матвиенко, зять Арсен Мирзоян, муж Петр Гончар, а также певицы Мария Бурмака и Катя Чили, сообщает ТСН.

"Виновница торжества" на публике предстала в изысканном образе и с букетом цветов.

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Во время церемонии ведущий спросил у певицы о ее мечте. Народная артистка Украины постановила: мечтает дожить до 140 лет.

Также она рассказала о планах на празднование дня рождения. 13-го октября у звезды концерт в Киеве под названием "Венок моей жизни", а 14-го певица отпразднует юбилей в семейном кругу.

Отметим, ранее сегодня Нину Матвиенко с днем рождения поздравил президент Украины Петр Порошенко.

"Ее неповторимый голос мы безошибочно узнаем среди миллионов голосов. Сегодня день рождения у "нашего соловья" - Нины Матвиенко. Нина Матвиенко для всего мира давно стала олицетворением украинской народной песни. Искренние поздравления и многая лета!", - написал глава государства в своем Twitter.

Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 года на Житомирщине. Народная артистка Украины, лауреат Государственной премии УССР им. Шевченко, Герой Украины.