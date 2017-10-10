Поддерживаете ли вы предложение запретить украинским госслужащим выезд в Россию? – опрос УНИАН

16:30, 10 октября 2017
Общество
39 0

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

Украинским госслужащим хотят запретить ездить в РФ / фото УНИАН

УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, поддерживают ли они предложение запретить украинским госслужащим выезд в Россию.

6 октября 2017 года пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что юристы ведомства подготовили законопроект об ограничении визитов в РФ политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям. В спецслужбе подчеркнули, что эта инициатива главы СБУ Василия Грицака является очередным шагом правового регулирования противодействия российской агрессии.

Читайте такжеСтало известно, кому депутаты хотят запретить выезд в Россию

Позже в Раде зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государства-агрессора) (№7187). В частности, депутаты предлагают временно ограничить выезд в Россию украинским госслужащим, чиновникам и политикам.

В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что после признания России агрессором ездить туда смогут лишь люди, которые выполняют специфические функции, то есть только шпионы и разведчики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Инициатива запретить украинским госслужащим выезд в Россию
Теги: #опрос УНИАН#запрет поездок в Россию#запрет на выезд в Россию#госслужащим запретят поездки в РФ