Поддерживаете ли вы предложение запретить украинским госслужащим выезд в Россию? – опрос УНИАН

УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, поддерживают ли они предложение запретить украинским госслужащим выезд в Россию.

6 октября 2017 года пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что юристы ведомства подготовили законопроект об ограничении визитов в РФ политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям. В спецслужбе подчеркнули, что эта инициатива главы СБУ Василия Грицака является очередным шагом правового регулирования противодействия российской агрессии.

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Позже в Раде зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государства-агрессора) (№7187). В частности, депутаты предлагают временно ограничить выезд в Россию украинским госслужащим, чиновникам и политикам.

В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что после признания России агрессором ездить туда смогут лишь люди, которые выполняют специфические функции, то есть только шпионы и разведчики.