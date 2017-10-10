Турчинов: когда Россию признают агрессором, ездить туда смогут только разведчики и шпионы

В Россию, в случае признания ее страной-агрессором, смогут ездить только разведчики и шпионы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в комментарии журналистам относительно законопроекта о запрете госслужащим выезжать в государство-агрессор - Россию.

«Когда страна будет признана агрессором, то туда смогут ездить только разведчики и шпионы. Да или нет? Если он разведчик, то мы найдем, как его туда переправить, если шпион, то я считаю, что нечего делать, когда он выполняет какие-то прямые функции», - отметил Турчинов.

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«К большому сожалению, у нас очень активно работает «пятая колонна», которая работает на дестабилизацию ситуации в стране, координируется и финансируется российскими спецслужбами», - отметил Турчинов.

По его словам, это касается и террористических актов, готовящихся спецслужбами РФ и совершающихся на территории Украины.

Турчинов добавил, что в Россию после признания ее страной-агрессором будут ездить «только люди, выполняющие специфические функции».

Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады Украины предлагают временно ограничить выезд в Россию гражданам Украины, которые являются государственными служащими, чиновниками и политиками, а также отправлять Кабинет министров в отставку за нарушение ограничений со стороны министров.

6 октября пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в РФ политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям. В спецслужбе подчеркнули, что эта инициатива главы СБУ Василия Грицака является очередным шагом правового регулирования противодействия российской агрессии.