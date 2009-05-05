Фильм по сценарию Турчинова получил золотую награду в США

Фильм «Иллюзия страха» по сценарию первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА получил специальный приз жюри «За творческое мастерство» и золотую награду «Gold Remi Award» на завершившемся 28 апреля 42-м международном кинофестивале в Хьюстоне (США).

Как передает корреспондент УНИАН, это первый полнометражный художественный кинофильм из Украины, получивший кинематографическую награду на фестивале в США. Фильм снят по книге и по сценарию А.ТУРЧИНОВА (романы «Иллюзия страха», «Тайная вечеря», «Свидетельство» и др.) режиссером Александром КИРИЕНКО («Оранжевое небо», «Инди», «Свои дети», «Прощение»).

Для участия в Хьюстонском кинофестивале было подано более 4,5 тысяч заявок, из которых в программу фестиваля было отобрано около 700 работ.

В разное время призы фестиваля получали такие режиссеры как Ридли СКОТТ, Стивен СПИЛБЕРГ, Дэвид ЛИНЧ, Роберт РОДРИГЕС, Джордж ЛУКАС, братья КОЭНЫ, Оливер СТОУН.

«Иллюзия страха» в 2008 году вышла в широкий прокат в Украине и России. Фильм снят в Украине, все производство и съемочная группа картины – украинцы, в картине снимались Алексей ПЕТРЕНКО, Андрей ПАНИН, Алексей ГОРБУНОВ, Алена БАБЕНКО, Сергей ГАРМАШ, Давид БАБАЕВ.

Режиссер А.КИРИЕНКО, получавший «Gold Remi Award» на церемонии, сказал: «Я очень рад, что нам довелось принять участие в таком серьезном и большом фестивале и достойно представить нашу страну среди ярких и незаурядных киноработ из многих стран мира. Я снял 8 кино- и телефильмов, но впервые получаю такую весомую награду на большом фестивале. Очень приятно, что «Иллюзия страха» получила высокую оценку именно в США – стране, которая управляет мировой киноиндустрией. Это заслуга всей нашей большой команды, работавшей над фильмом».

По информации пресс-службы первого вице-премьер-министра, А.ТУРЧИНОВ не смог принять участие в мероприятиях фестиваля. При этом он так прокомментировал событие: «Это большой шаг для всего украинского кино. Признание за рубежом показывает возросший уровень конкурентоспособности всего кинопроизводства в Украине. Думаю, наш небольшой успех поможет и другим украинским фильмам в дальнейшем еще более уверенно выступать на международных кинофорумах. Награда для «Иллюзии страха» - лучшее свидетельство того, что никакие кризисы и проблемы не могут остановить развитие украинского кино и продвижение украинской культуры».