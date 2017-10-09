На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни (фото)

На горе Карачун, которая находится в районе г. Славянск в Донецкой области, открыли памятник Героям Небесной Сотни и добровольцам, которые в 2014 году защищали территориальную целостность Украины. Об этом сообщает "Восточный проект".

Во время торжественного открытия памятника волонтерской медалью "За освобождение Славянска" наградили представителей силовых структур, которые принимали участие в освобождении города в 2014 году. Посмертно награду получили 65 военнослужащих.

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Также медалью "За освобождение Славянска" отметили мирных жителей, которые погибли за свою преданность Украине. Награду получили волонтеры и активисты, которые помогали Славянску до и после боевых действий.

Военный капеллан 81-й отдельной аэромобильной бригады отец Василий провел службу освящения памятника и поминальную литургию.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине вандалы испортили памятник воинам АТО. Вандалы облили краской памятник погибшим бойцам 93 ОМБр и 20 ОМПБ, открытие которого было назначено на 7 октября.