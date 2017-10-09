На Ровенщине обнаружили останки, которые могут принадлежать знатному княжескому роду

Разбросанные человеческие останки, которые могут принадлежать знатному княжескому роду из Польши, обнаружили археологи на Ровенщине. Там начали раскопки в усыпальнице Благовещенского костела. Официально исследований здесь не проводили более ста лет, говорят инициаторы расследования. И сейчас археологам удалось найти еще одно захоронения, говорится в сюжете ТСН.

Археолог Алексей Войтюк с коллегами обнаружили останки в усыпальнице Благовещенского костела, некогда принадлежавший знатному княжескому роду Черторийских. Кости были аккуратно сложены в картонной коробке, им по полтысячи лет.

«Кости в этой крипте они были хаотично разбросаны по полу. Вернее полом это трудно назвать - по засыпке из мусора», - говорит археолог.

Вероятнее всего над останками надругались с советских времен, говорит специалист. Поисковики не исключают, наведывались сюда в поисках драгоценностей и черные археологи.

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Благовещенский костел – это памятник архитектуры XVII века в поселке Клевань. Его основатель из знатного польского рода - князь Юрий Черторийский.

«Чарторыйские были основателями одной из двух партий, которые боролись за корону короля Польши, Речи Посполитой. Это один из знатных родов Польши», - говорит инициатор раскопок Сергей Минич.

Поэтому в этой усыпальнице некоторых из рода Черторийских и хоронили. Археологи говорят, это чрезвычайно важное исследование. Благодаря ему смогут доказать, что усыпальница значительно старше, чем указано в исторических упоминаниях о ней.

Раскопки только начали, потому что еще найдут археологи гадать не берутся. Впереди экспертизы костей, чтобы выяснить точно кому из князей они принадлежат. А после этого о находках должны сообщить полякам, чтобы вместе достойно перезахоронить останки. Ведь в Польше до сих пор действует фонд князей Черторийских.

Как сообщал УНИАН, археологи предполагают, что обнаружили гробницу Николая Чудотворца в Турции.