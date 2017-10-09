На Ровенщине обнаружили останки, которые могут принадлежать знатному княжескому роду
Впереди экспертизы костей, чтобы выяснить точно кому из князей они принадлежат.
Разбросанные человеческие останки, которые могут принадлежать знатному княжескому роду из Польши, обнаружили археологи на Ровенщине. Там начали раскопки в усыпальнице Благовещенского костела. Официально исследований здесь не проводили более ста лет, говорят инициаторы расследования. И сейчас археологам удалось найти еще одно захоронения, говорится в сюжете ТСН.
Археолог Алексей Войтюк с коллегами обнаружили останки в усыпальнице Благовещенского костела, некогда принадлежавший знатному княжескому роду Черторийских. Кости были аккуратно сложены в картонной коробке, им по полтысячи лет.
«Кости в этой крипте они были хаотично разбросаны по полу. Вернее полом это трудно назвать - по засыпке из мусора», - говорит археолог.
Вероятнее всего над останками надругались с советских времен, говорит специалист. Поисковики не исключают, наведывались сюда в поисках драгоценностей и черные археологи.
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Благовещенский костел – это памятник архитектуры XVII века в поселке Клевань. Его основатель из знатного польского рода - князь Юрий Черторийский.
«Чарторыйские были основателями одной из двух партий, которые боролись за корону короля Польши, Речи Посполитой. Это один из знатных родов Польши», - говорит инициатор раскопок Сергей Минич.
Поэтому в этой усыпальнице некоторых из рода Черторийских и хоронили. Археологи говорят, это чрезвычайно важное исследование. Благодаря ему смогут доказать, что усыпальница значительно старше, чем указано в исторических упоминаниях о ней.
Раскопки только начали, потому что еще найдут археологи гадать не берутся. Впереди экспертизы костей, чтобы выяснить точно кому из князей они принадлежат. А после этого о находках должны сообщить полякам, чтобы вместе достойно перезахоронить останки. Ведь в Польше до сих пор действует фонд князей Черторийских.
Как сообщал УНИАН, археологи предполагают, что обнаружили гробницу Николая Чудотворца в Турции.